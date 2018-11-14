سحر نصر تدعو الأمم المتحدة لزيادة دعم مصر في الطاقة المتجددة

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأريك سولهايم، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والدكتورة كريستيانا بالمر، الأمينة التنفيذية لأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال والتنوع البيولوجي تحت عنوان "الاستثمار في التنوع البيولوجي للبشر والكوكب"، بمدينة شرم الشيخ بحضور 196 دولة حول العالم وأكثر من 5 آلاف مشارك من الحكومات والخبراء والمستثمرين والعلماء وممثلى المجتمع المدنى.



وأكدت الوزيرة، خلال الجلسة، التعاون بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والبيئة فى حشد القطاع الخاص للاستثمار فى المشروعات في القطاعات الصديقة للبيئة بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية المستدامة، وكذلك الزراعة المستدامة.



وقالت إنها فرصة عامة لمصر أن تستضيف وتنظم أعمال هذا المنتدى المهم، مشيرة إلى أن الاستثمار الصديق للبيئة والاستثمار في التنوع البيولوجي أثبت على مدار السنوات الماضية أنه لا يساهم فقط في حماية الشعوب وكوكب الأرض ولكن يساهم أيضًا في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.



وأوضحت الوزيرة، أن التجارب أثبتت على مدى السنوات الماضية، حاجة الدول إلى ابتكار أدوات اقتصادية جديدة ووضع حوافز استثمارية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة.



وأضافت أن مصر تبنت العديد من الإصلاحات التشريعية لتحفيز الاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة، حيث أثبتت من خلال نماذج أعمال وقصص نجاح أن الاستثمار في التنوع البيولوجي والمشاريع الصديقة للبيئة له عائد كبير يفوق المشاريع التي لا تهتم بالبيئة.



وأعربت الوزيرة عن تطلع مصر إلى تعظيم الاستفادة من المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق من أجل مساعدة الحكومات في تبني سياسات تخدم في تشجيع الاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة والمشاريع التي تخدم التنوع البيولوجي.



وأكدت أهمية الاستثمار فى التنوع البيولوجى، مشيرة إلى أن الحفاظ على اﻟطﺑﯾﻌﺔ البيئة يساهم فى جذب اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات إلى مصر، لافتة إلى أنه يتم تقييم الأثر البيئى لكل مشروع بحيث يتوافق مع أفضل المعايير العالمية.



ولفتت الوزيرة إلى مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بالقرب من مدينة أسوان، والذى تستثمر فيه 10 مؤسسات دولية من خلال تحالف لبناء 13 محطة للطاقة الشمسية بنحو 653 مليون يورو، بإجمالي طاقة 753 ميجاوات ويعد أكبر حزمة للاستثمار في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، ويضم التحالف البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك العربي في البحرين، ومجموعة في المملكة المتحدة، والبنك العربي الأوروبي، وشركة "فاينانس إن موشن"، وصندوق "فين فاند"، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك التنمية النمساوي، موضحة أن من ضمن المشروعات الصديقة للبيئة أيضا مشروع مزرعة الرياح بالزعفرانة، ومشروعات تحلية المياه.



ودعت الأمم المتحدة إلى زيادة دعم مصر فى قطاع الطاقة المتجددة، بعد قصص النجاح التى حققتها فى هذا المجال.



وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اهتمام مصر بدمج التنوع البيولوجي في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين وغيرهم، وقالت إن الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل بقاء الإنسان والكوكب، وأضافت: "ليس لدينا خيار آخر لأننا لا نملك غير كوكب واحد".



ووجهت الشكر للأفارقة الذين يواصلون دعم مصر في ريادة القارة وقيادة ادارة تنوعها البيولوجي، لافتة إلى عظيم تقدير مصر للقارة والعمل على حماية مقدراتها كواحدة ضمن دولها.



وقالت: "إننا نشارك بصورة طوعية من مختلف بقاع العالم بمشاركة 196 دولة في هذا المؤتمر، ما يعكس اهتمامنا بالتنوع البيولوجي واستكمالا لما تم في المكسيك العام الماضي لدمج التنوع البيولوجي في مختلف قطاعات الدولة"، مشيرة إلى أن المؤتمر سيناقش ترجمة السياسات الوطنية مثل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمرتبطة بالتنوع البيولوجي.