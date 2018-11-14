مفهوم التنمر وأشكاله وعلاجه ندوة لطلاب البحيرة.. صور

نظم مركز النيل للإعلام بدمنهور برئاسة عادل قميحة، ندوة بعنوان "مفهوم التنمر وأشكاله وعلاجه"، وذلك فى إطار تنفيذ حملة الهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار "معا ضد التنمر" بهدف توعية الرأى العام بمخاطر التنمر على الفرد والمجتمع ومحاولة إيجاد حلول للحد من هذه الظاهرة بمشاركة أحمد الليثى، كبير أخصائيين اجتماعيين بمديرية التربية والتعليم، وعدد كبير من طلبة المدارس وأخصائيين اجتماعيين وأخصائى البيئة والسكان.



وأكد الليثى أن التنمر يسبب للطلاب مشاكل نفسية وعاطفية مثل "الاكتئاب، والشعور بالوحدة الانطوائية، والقلق"، فضلا عن لجوء المتنمر به للسلوك العدواني للدفاع عن النفس وقد يتحول هو نفسه لمتنمر، موضحا أهمية دور الأهل والمدرسة والمجتمع في علاج ظاهرة التنمر.



وفى نهاية الندوة، طالب الحضور بتكثيف هذه الندوات التوعية بالسلوكيات السلبية المنتشرة فى المجتمع بصفة عامة وفى المدارس بصفة خاصة.