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محافظات

مشروع دعم دوائي لوحدات الرعاية الصحية بالدقهلية

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:30 م
صدى البلد
همت الحسينى
بدأت مديرية الصحة بالدقهلية فى استلام أول دفعة من الأدوية الموجهة لوحدات الرعاية الصحية الأولية، الممولة من قبل الوكالة الفرنسية الدولية، حيث تم تخصيص مبلغ ٦٠ مليون جنيه تمويل دوائى على مدار أربع سنوات بواقع ١٥ مليون جنيه سنويا.

وقال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن هذه الكميات من الأدوية موجهة لقطاع الرعاية الصحية الأولية على مستوى جميع الإدارات الصحية التابعة للمديرية، لافتا إلى أن ست إدارات قامت بالفعل في استلام أول دفعة من هذة الأدوية وتم توزيعها على الوحدات الصحية.
مشروع دعم دوائي لوحدات الرعاية الصحية بالدقهلية
مشروع دعم دوائي لوحدات الرعاية الصحية بالدقهلية
مشروع دعم دوائي لوحدات الرعاية الصحية بالدقهلية
مشروع دعم دوائي لوحدات الرعاية الصحية بالدقهلية
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