السعادة تغمر رواد تويتر بعد استقالة ليبرمان

أثارت استقالة وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، فرحة عارمة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، والتي أعلنها اليوم على خلفية معارضته لقرار وقف التصعيد فى قطاع غزة.



وأعرب رواد موقع تويتر عن سعادتهم بهذا النبأ من خلال هاشتاج #ليبرمان، وجاءت التعليقات: "الاستقالة أكبر دليل على نجاح غزة في الصمود والمقاومة"، و"قطاع غزة هو منطقة مرعبة لكل صهيوني".

