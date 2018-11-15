رد قوي للشيخ أبو بكر على من يأكل حق أهله والناس في الميراث

قال الشيخ محمد أبو بكر إن قضايا الميراث نصها الله سبحانه وتعالى بنصوص قاطعة في القرآن الكريم، لافتا إلى أن توزيع الميراث أولى أن يكون قبل العزاء والدفن هكذا أمرنا الله تعالى.





وأضاف "أبو بكر" خلال لقائه ببرنامج "بكرة احلى" المذاع على فضائية "النهار"، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن يحرم وارث من ميراثه، مؤكدا أن الله تعالى سيحرمه من ميراثه في الجنة.



