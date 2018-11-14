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أسامة ربيع يبحث مع سفير اليابان فرص الاستثمار فى اقتصادية قناة السويس

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:36 م
صدى البلد
انجي هيبة
ناقش الفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، الأربعاء، مع ماساكي نوكي، سفير اليابان بالقاهرة، فرص الاستثمار فى اقتصادية قناة السويس.

جاء ذلك ضمن زيارة السفير يرافقه وفد دبلوماسى كبير على  مدار يومين للتعرف عن قرب على مشروع قناة السويس الجديدة ومستجدات مشروع التنمية في منطقة القناة، وذلك بحضور اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

ورحب الفريق أسامة ربيع، بسفير اليابان والوفد المرافق له، ونقل لهم تحيات الفريق مُهاب مميش، ثم ناقش سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك في إطار العلاقات الثنائية بين هيئة قناة السويس والحكومة اليابانية ومؤسساتها والتي تمتد منذ ستينيات القرن الماضي، حيث لعبت وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) دورًا جوهريًا في مشروع تطوير قناة السويس في تلك الحقبة، علاوة على دورهم في إنشاء وتطوير الوحدة الاقتصادية لهيئة قناة السويس المنوط بها إعداد البحوث الاقتصادية ورصد المتغيرات في صناعة النقل البحري ومؤشرات حركة التجارة العالمية والاقتصاد العالمي، وأعادة تأهيل نفق الشهيد أحمد حمدي.

وأكد الفريق ربيع الأهمية الاستراتيجية والمكانة الدولية التي تتفرد بها قناة السويس منذ نشأتها، وهو ما جعلها إرثًا يتوارثه المصريون ويسعون لتطويره والحفاظ على مكانته الرائدة من خلال مشروعات التطوير المستمرة.

وشدد على نجاح مشروع القناة الجديدة في تحقيق المستهدف منها بزيادة قدرة القناة على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وتلبية متطلبات العملاء من الخطوط الملاحية الكبرى بتوفير النفقات التشغيلية للسفن المارة بالقناة بعد خفض زمن العبور والانتظارمن 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط.

من جانبه، عبر ماساكي نوكي، سفير اليابان، عن سعادته لتواجده في هيئة قناة السويس، وهو الأمر الذي حرص عليه منذ استلامه للعمل كسفير لليابان في القاهرة منذ شهرين فقط، مؤكدًا عمق علاقات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة، لافتا إلى تطلع العديد من الشركات اليابانية العملاقة إلى التعرف على الفرص الاستثمارية في مشروع التنمية وهو ما حثه على مشاهدة مشروعات البنية التحتية والمشروعات المُقامة وأخذ انطباعات لنقلها إلى المستثمرين اليابانيين.

خلال الزيارة استمع الوفد إلى عرض تقديمي عن مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة.

 في ختام اللقاء وبالإنابة عن الفريق مهاب مميش، قدم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة للسيد ماسكاي نوكي، ثم دعاه والوفد المرافق للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة ثم زيارة أنفاق الإسماعيلية.
أسامة ربيع يبحث مع سفير اليابان فرص الاستثمار فى اقتصادية قناة السويس
أسامة ربيع يبحث مع سفير اليابان فرص الاستثمار فى اقتصادية قناة السويس
أسامة ربيع يبحث مع سفير اليابان فرص الاستثمار فى اقتصادية قناة السويس
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