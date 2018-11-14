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أخبار البلد

جبالي المراغي: الاتحادات العمالية درع حصين لوطننا العربي

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:29 م
صدى البلد
محمد غالي
قال جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الاتحاد الدولي للعمال العرب كان الدرع والسلاح للأوطان العربية ضد أي عدوان غاشم.

جاء ذلك، خلال كلمته، في مؤتمر الاتحاد الدولي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، الذي تستضيفه القاهرة اليوم، الأربعاء.

وأضاف المراغي أن النفط سنة 73 كان سلاحا قويا، استخدمته الدول العربية لمساندة مصر، وأن الاتحادات العمالية العربية الدرع الحصين لوطننا العربي، مؤكدًا أن الوحدة بين الشعوب العربية متواجدة.

ورحب رئيس اتحاد عمال مصر، بجميع الوفود العربية المشاركة بمؤتمر الاتحاد العربي لعمال النفط، في بلدهم الثانية مصر، مشددا على أن التوصيات التي سيخرح بها المؤتمر يجب أن تخدم عمالنا في جميع أرجاء الوطن العربي.
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