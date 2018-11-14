محافظ القليوبية: إدارة جديدة لمواجهة عشوائية الإعلانات بالميادين

أعلن الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية عن إنشاء إدارة جديدة للإعلانات لمواجهة العشوائية التي سيطرت وشوهت ميادين المحافظة بسبب عشوائية الإعلانات بها في منظر تسبب في تشويه ميادين المحافظة الرئيسية.





وأضاف المحافظ أنه يجب مواجهة هذه المظاهر السيئة مشيرا إلى أن الإدارة الجديدة ستكون مهتها الإشراف على كل التفاصيل بهذا الشأن.





جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المدن والأحياء.





وقال المحافظ إن الإدارة الجديدة ستضع الشروط والوقواعد المنطمة لوضع الإعلانات الشوارع وكيفية استخراج التراخيص في هذا الشان والرسوم اللازمة لذلك، التي ستكون مصدر دخل جديد للمحافظة.



