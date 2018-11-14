عضو بالكنيست معلقا على استقالة ليبرمان: المحتلون يعبرون وفلسطين تظل باقية

عقب النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، على استقالة وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، قائلا إنه على حكومة اليمين العنصرية المتطرفة أن تحذو حذوه وتستقيل إلى غير رجعة، مضيفا: "هذه حكومة المتطرفين العنصريين، ودعاة الحرب، وعلينا أن نواجه سياسات الحكومة اليمينة التي تتاجر في حياة شعبنا الفلسطيني، مطلب الساعة هو السعي لتغيير هذه الحكومة الأشد خطرًا".



وقال عودة: "أرئيل شارون، رفائيل ايتان، رحبعام زئيفي، والآن ليبرمان كلّهم عبروا، ونحن هنا باقون".



وأضاف: "المحتل وضع ذيله بين رجليه مستسلمًا أمام الشعب الفلسطيني في غزة، ولكن نتنياهو بالأساس يعمل من أجل مصلحته الكبرى، فهو يريد هدوءًا في هذه المرحلة حتى يتمكن من الاستمرار في مساعيه وإنجازاته التطبيعية غير المسبوقة ولكننا نؤكد أن القضية الأساسية هي قضية فلسطين".