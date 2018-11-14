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حوادث

دفاع المتجمهرين لمقتل عفروتو يدفع ببطلان إجراءات الضبط

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:14 م
عفروتو
عفروتو
اسلام مقلد
بدأت منذ قليل، محكمة جنح المقطم طوارئ أمن الدولة برئاسة المستشار أحمد دبوس المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، محاكمة 102 متهم، بتهمة التجمهر أمام قسم شرطة المقطم، اعتراضا على مقتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ"عفروتو" على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم.

ودفع المحامي حماد حماد على دفاع المتهمين ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وأمر الضبط والإحضار لصدوره عن تحريات منعدمة، وبطلان التحريات وانعدامها وكونها مكتبية وانتفاء أركان الجرائم المسندة في حق موكليه، وشيوع الاتهام وعدم معقوليه حدوث تصور الواقعة وانعدام صلة المتهمين بالاحراز.

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية قد إحالة المتهمين من أقارب وذوى المجنى عليه، محمد عبد الحكيم عفروتو، لمحكمة جنح المقطم أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بالتجمهر أمام قسم المقطم، اعتراضا على مقتل "محمد عفروتو"، داخل قسم شرطة المقطم على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم.

ونسبت النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات، للمتهمين اتهامات بالتجمهر وحرق سيارتى شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.

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