كيت ميدلتون تتألق في معطف أزرق.. صور

تألقت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون اليوم، برفقة زوجها الأمير ويليام تشارلز في مهمة رسمية خلال مشاركتهما في افتتاح مركز تكنولوجيا المركبات في روثرهام.





وظهرت كيت، بإطلالة بسيطة حيث ارتدت معطف شتوي باللون الأزرق، قد ارتدته العام الماضي، وهو من تصميم "Eponine" ويبلغ سعره 1650 جنيها إسترلينيا.





كما اختارت كيت حذائها المفضل باللون الأزرق، مع حقيبة يد صغيرة، وتألقت بتسريحة شعر بسيطة ومكياج نهاري خفيف، وذلك قبل الحفل المقرر إقامته الليلة للاحتفال بعيد ميلاد الأمير تشارلز السبعين.



