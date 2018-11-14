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مرأة

كيت ميدلتون تتألق في معطف أزرق.. صور

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:38 م
صدى البلد
رشا عوني
تألقت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون اليوم، برفقة زوجها الأمير ويليام تشارلز في مهمة رسمية خلال مشاركتهما في افتتاح مركز تكنولوجيا المركبات في روثرهام.

وظهرت كيت، بإطلالة بسيطة حيث ارتدت معطف شتوي باللون الأزرق، قد ارتدته العام الماضي، وهو من تصميم "Eponine" ويبلغ سعره 1650 جنيها إسترلينيا.

كما اختارت كيت حذائها المفضل باللون الأزرق، مع حقيبة يد صغيرة، وتألقت بتسريحة شعر بسيطة ومكياج نهاري خفيف، وذلك قبل الحفل المقرر إقامته الليلة للاحتفال بعيد ميلاد الأمير تشارلز السبعين.

كذلك تألق زوجها الأمير تشارلز في بدلة باللون الكحلي مع قميص باللون اللبني، لتتماشى إطلالته مع إطلالة الأميرة كيت.
كيت ميدلتون تتألق في معطف أزرق.. صور
كيت ميدلتون تتألق في معطف أزرق.. صور
كيت ميدلتون تتألق في معطف أزرق.. صور
كيت ميدلتون تتألق في معطف أزرق.. صور
كيت ميدلتون تتألق في معطف أزرق.. صور
كيت ميدلتون تتألق في معطف أزرق.. صور
كيت ميدلتون تتألق في معطف أزرق.. صور
كيت ميدلتون تتألق في معطف أزرق.. صور
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