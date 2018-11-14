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محافظات

محافظ بورسعيد: مشروع التأمين الصحي الجديد يسير طبقا للمخطط المقرر له

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:29 م
صدى البلد
محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن مشروع التامين الصحي الشامل الذي سينطلق من محافظة بورسعي، يسير وفقا للمخطط المقرر له سواء من الناحية التنفيذية أو الإدارية وان هناك تنسيق ومتابعة دائمة بين المحافظة ووزارة الصحة ، في هذا الشأن من خلال الزيارات المكوكية لوزيرة الصحة للمحافظة واللجان الوزارية التي تقيم بصفة شبة دائمة ببورسعيد لمتابعة تنفيذ المشروع.

وطالب المحافظ ، خلال لقاء المحافظ مع أعضاء جمعية أصدقاء مرضي القلب، أعضاء الجمعية نقل ما يجري علي ارض الواقع من أعمال التطوير والانشاءات للمستشفيات والوحدات الصحية الي المواطنين وتوعيتهم بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة في هذا الشأن علاوة علي الجهود التي تقوم بها المحافظة للوصول بمستوى الخدمات الصحية للمواطنين الي اعلي درجه وخاصة بعد أن اكتفت المحافظة في معظم التخصصات الطبية وخاصة الصعبة بتوفير العلاج للمواطنين داخل بورسعيد والاستغناء عن نقلهم للعلاج في المراكز الجامعية في المحافظات الاخري .
محافظ بورسعيد: مشروع التأمين الصحي الجديد يسير طبقا للمخطط المقرر له
محافظ بورسعيد: مشروع التأمين الصحي الجديد يسير طبقا للمخطط المقرر له
محافظ بورسعيد: مشروع التأمين الصحي الجديد يسير طبقا للمخطط المقرر له
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