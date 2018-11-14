حكم أخذ المسلم قرضا في الدول الأجنبية

ورد سؤال للشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، مضمونه: "هل يجوز أن آخذ قرضا وأنا أعيش في فرنسا من بعض البنوك الفرنسية من أجل سكن؟".



وأجاب " جمعة " قائلا: إنه يجوز أخذ القروض من البنوك الفرنسية مع اعتبار أن دولة فرنسا دولة غير إسلامية، مؤكد أن كل العقود الفاسدة حلال مع غير المسلمين في بلاد غير المسلمين، ما دام أقروها عندهم .



وتابع مفتي الجمهورية السابق، أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث في هذه المسألة، لافتا إلى أن المكان الذي تبرم فيه العقد إذا كان ليس محل إقامة الإسلام فيها، فيجوز للمسلم في هذا المكان إبرام كل أنواع العقود حتى الفاسدة والمحرمة منها .

