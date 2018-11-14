برلماني: مؤتمر التنوع البيولوجي يهدف لخلق فرص الاستثمار العادلة

شارك طارق السيد عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة باب شرق بمحافظة الإسكندرية بالمؤتمر الدولي للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ.



وقال "السيد"، في بيان له إن المؤتمر يهدف إلى خلق فرص الاستثمار العادلة من الموارد الطبيعية في الطاقة والصناعة والتعدين والزراعة، ويناقش التوزيع العادل للثروة الجينية والموارد الطبيعية والاستفادة منها ومن روافدها والمرتبطة بكل الظروف الطبيعية مع التحديات العالمية الحالية في التغير المناخي.



ويعد مؤتمر التنوع البيولوجي، الذي ترأسه مصر كأول دولة عربية وأفريقية من أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة، ويشارك فيه وزراء الإسكان والصحة والبترول والصناعة من مختلف دول العالم، لمناقشة القواعد اللازمة لصون التنوع البيولوجى وإتباع القواعد والمعايير العالمية عند استخراج المعادن والبترول من باطن الأرض أو من البحار والمحيطات، وكذلك البنية التحتية وعند استخدام النباتات في العقاقير الطبية أو عند إقامة أي مصنع في مناطق ذات حساسية بيئية وتأثيرات ذلك على صحة الإنسان.