ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: مؤتمر التنوع البيولوجي يهدف لخلق فرص الاستثمار العادلة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:15 م
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
أمينة الدسوقى
شارك طارق السيد عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة باب شرق بمحافظة الإسكندرية بالمؤتمر الدولي للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ.

وقال "السيد"، في بيان له إن المؤتمر يهدف إلى خلق فرص الاستثمار العادلة من الموارد الطبيعية في الطاقة والصناعة والتعدين والزراعة، ويناقش التوزيع العادل للثروة الجينية والموارد الطبيعية والاستفادة منها ومن روافدها والمرتبطة بكل الظروف الطبيعية مع التحديات العالمية الحالية في التغير المناخي.

ويعد مؤتمر التنوع البيولوجي، الذي ترأسه مصر كأول دولة عربية وأفريقية من أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة، ويشارك فيه وزراء الإسكان والصحة والبترول والصناعة من مختلف دول العالم، لمناقشة القواعد اللازمة لصون التنوع البيولوجى وإتباع القواعد والمعايير العالمية عند استخراج المعادن والبترول من باطن الأرض أو من البحار والمحيطات، وكذلك البنية التحتية وعند استخدام النباتات في العقاقير الطبية أو عند إقامة أي مصنع في مناطق ذات حساسية بيئية وتأثيرات ذلك على صحة الإنسان.
loading...

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر واسم لبلبة الحقيقي

بعد 1959 يوما على إصابته.. العقيد ساطع النعماني ينضم لكتيبة الأبطال

على ماهر يرحل عن تدريب سموحة بعد الصدام مع الإدارة

موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

بنك ناصر:200 وظيفة شاغرة لخريجي التجارة والحقوق.. فيديو

شاهد.. دفاتر رامي رضوان ردًا على النائبة الكويتية

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة حول عقود كهربا مع الزمالك

وزير التموين: معايير وشروط للمستحقين للدعم لضبط منظومة التموين

كشف غموض واقعة العثور على جثة إحدى السيدات بالقاهرة

واقعة فريدة من نوعها.. الأمطار تتلف 7 مليارات دينار عراقي.. فيديو

إعلامي تونسي يمزق قميصه على طريقة أزارو ويطالب بركلة جزاء.. فيديو

إصابة فتاة بعاهة مستديمة في وجهها حفاظا على كرامتها من مضايقات الشباب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 إطلالات لنجمات لبنان تثير الجدل على السوشيال ميديا.. صور

قالوا ايه علينا دولا.. السيرة الذاتية لـ قاهر الإرهاب ساطع النعماني.. صور

العقيد ساطع النعماني أصيب بوعكة صحية وتوفى عقب نقله للمستشفى.. صور

بعد 1959 يوما على إصابته.. العقيد ساطع النعماني ينضم لكتيبة الأبطال

ليدي جاجا تقدم وجبات البيتزا للمتضررين من حرائق كاليفورنيا.. صور

فيديو

طريقة اختبار العسل من غير ترموميتر مع الشيف هالة فهمي .. فيديو
تعرف على الأطعمة المسببة لارتفاع ضغط الدم والوقاية منه.. فيديو
طريقة عمل قشدة حلاوة المولد مع الشيف هالة فهمي.. فيديو
مدبولي: استراتيجية التنمية المستدامة 2030 تراعي مبدأ تكافؤ الفرص.. فيديو
رئيس الوزراء: تغيرات الطبيعة تتطلب منهجية جديدة لمواجهة أخطارها .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟