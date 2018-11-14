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برلمان

نائب يرفض مقترح فرض رسوم التنمية على السيارات

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:26 م
النائب حسن السيد
النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
القسم السياسي
عبر النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن رفضه لفرض رسوم تنمية على جميع السيارات المجمعة محليا والمستوردة أيضا، مشيرا إلى أنه مقترح لن يكون له أي إيجابيات.

وأضاف السيد في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه تم توجيه سؤال من اللجنة لوزير الصناعة بشأن هذه النقطة وهل سيتم الغاء الجمارك وفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية؟، ولكنه لم يرد بأي إجابة وتهرب من السؤال.

وكانت هناك مقترحات من قبل وزارتي المالية، والتجارة والصناعة، بشأن فرض رسم تنمية على جميع أنواع السيارات المجمعة محليا والمستوردة بمجرد تطبيق الإلغاء الكامل للتعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية اعتبارا من أول يناير المقبل.
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