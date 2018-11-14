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محافظ جنوب سيناء يكرم العبسي لإساهماتها في نجاح ملتقى هنا نصلي معا.. صور

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:34 م
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يكرم العبسي
كتب: معتز الخصوصى
كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتورة منال العبسي، رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، ورئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، لإسهاماتها الكبيرة في دعم ونجاح ملتقي السلام العالمي الذي أقيم بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء شهر أكتوبر الماضي تحت شعار "هنا نصلي معاَ" . 

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الرعاية الكبيرة التي حظي بها الملتقى من كافة فئات وأطياف الشعب المصري، وما تم تقديمه من جهد و مساهمات ملموسة في مختلف المواقف والمؤتمرات الدولية التى تقام على أرض المحافظة، كان له بالغ الأثر في نجاح المؤتمر وخروجه بالصورة المشرفة التى لاقت اعجاب وثناء الجميع وكان لها صداها الايجابى محليا ودوليا.

ومنح "فودة"، رئيسة الجمعية العمومية لنساء مصر درع وشهادة تقدير علي جهدها ومساهمتها العينية والمعنوية للملتقي.

من جانبها وجهت الدكتورة منال العبسي، الشكر للواء خالد فوده، علي تكريمه، مؤكدة أن المجتمع المدني شريك أساسي مع الأجهزة المعنية والتنفيذية لدعم الدولة المصرية ودعم كل ما هو إيجابي.

وأوضحت "العبسي" أن المؤتمر كان رسالة قوية لأعداء الوطن في الداخل والخارج بأن مصر علي قلب رجل واحد وستظل بلد الأمن والأمان وملتقي الرسالات السماوية.

كما وجهت "العبسي" كل الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة لتأمين الملتقي، وقالت: "كل نشاط نشارك أو نساهم فيه يأتي من حبنا لوطننا ولرجال القوات المسلحة الذين يضحون بأرواحهم الطاهرة لحفظ أمن وسلامة الدولة المصرية"، مضيفة: نحن كقوى مدنية نقف خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة في محاربة الارهاب، من خلال التنمية والبناء.

وأكدت رئيس اللجنة النوعية للمرأة، أنها ستواصل أنشطتها ودعمها لمحافظة جنوب سيناء من بناء مدارس واقامة مشروعات لذوي القدرات الخاصة، كما أكدت أن تضافر الجهود ما بين القوي المدنية والحكومات سيقهر الإرهاب في وقت قصير ويقضي عليه.
محافظ جنوب سيناء يكرم العبسي لإساهماتها في نجاح ملتقى هنا نصلي معا.. صور
محافظ جنوب سيناء يكرم العبسي لإساهماتها في نجاح ملتقى هنا نصلي معا.. صور
محافظ جنوب سيناء يكرم العبسي لإساهماتها في نجاح ملتقى هنا نصلي معا.. صور
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