المصريين الأحرار يبحث خطة العمل وتأهيل الشباب لسوق العمل

عقدت لجنة التنمية المجتمعية بحزب "المصريين الأحرار" اجتماعا بالمقر الرئيسي للحزب لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة، وذلك بحضور محمد عبد العليم عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة المركزية والأعضاء المساعدين.





وأوضح الحزب فى بيان له اليوم، أن الاجتماع ناقش أداء اللجنة خلال الفترة الماضية فى أعمال التدريب والتوظيف للشباب على الحرف والصناعات بهدف الحد من البطالة، والعمل على تكثيف نشاطها.





وقال محمد عبد العليم، عضو الهيئة العليا للحزب، إن توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب تركز على دعم وتنمية الشباب وأن أولويات التحركات هى بناء الإنسان وتأهيل الباحثين عن عمل للحرف المطلوبة فى سوق العمل.





وأضاف، أن اللجنة تبحث مشروعات تنموية تخدم الدولة المصرية وسيتم إعداد تصورات وتوصيات بها للعرض على رئيس الحزب، بالإضافة للتحرك وفق استراتيجية العمل لاستعادة الهوية الوطنية.



