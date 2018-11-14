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تعليم

خالد بشير رئيسا لاتحاد الطلاب بحاسبات ومعلومات المنوفية

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:40 م
صدى البلد
مروة فاضل
أسفرت انتخابات اتحاد الطلاب لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية عن فوز خالد بشير رئيسا لمجلس الاتحاد ومحمد حسين داوود نائبا له.

كما أسفرت نتيجة لجنة الأسر والاتحادات الطلابية عن فوز محمد عبد الله وأحمد مصطفي، وفوز فارس السيس وإيمان مرسي في اللجنة الاجتماعية والرحلات، ومصطفي معوض ومهاب سعيد في اللجنة الرياضية ومصطفي شهاب ومحمد فتحي في اللجنة الثقافية والإعلامية وفوز مصطفي محمد توفيق وأحمد إسماعيل في اللجنة الفنية وفوز محمد سمرة وسمر الدمرداش في لجنة الجوالة والخدمة العامة وفوز عبد الله سمير وعازر بطرس في اللجنة العلمية والتكنولوجي.
خالد بشير رئيسا لاتحاد الطلاب بحاسبات ومعلومات المنوفية
خالد بشير رئيسا لاتحاد الطلاب بحاسبات ومعلومات المنوفية
خالد بشير رئيسا لاتحاد الطلاب بحاسبات ومعلومات المنوفية
خالد بشير رئيسا لاتحاد الطلاب بحاسبات ومعلومات المنوفية
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