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ديني

حكم أخذ حقنة لتجميل الأنف

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:04 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
ورد سؤال للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، يقول صاحبه «عندي عظمة في أنفي وسمعت أن هناك حقنًا نأخذها لتحسين مظهرها دون عملية فهل يجوز؟».

وأجاب "جمعة" قائلًا "إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لكل داء دواء) فإذا كان هذا يشوه المنظر الخلقى الأول الذى أراده الله للإنسان او قد يسبب فى بعض الأحيان بعض الضيق فى التنفس فيجوز له التداوى بأخ هذه الحقن.

وتابع: وبه يتبين لك حكم أخذ هذه الإبر لتصغير الأنف، وأنه إن كان لإزالة عيب خلقي فيها وعلاج تشوه مثلا فلا بأس بأخذها، وأما إن كانت لمجرد التجميل والتحسين فهي ممنوعة، ولا أثر لكون مدتها تنتهي بعد 6 أشهر.
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