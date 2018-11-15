حكم أخذ حقنة لتجميل الأنف

ورد سؤال للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، يقول صاحبه «عندي عظمة في أنفي وسمعت أن هناك حقنًا نأخذها لتحسين مظهرها دون عملية فهل يجوز؟».





وأجاب "جمعة" قائلًا "إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لكل داء دواء) فإذا كان هذا يشوه المنظر الخلقى الأول الذى أراده الله للإنسان او قد يسبب فى بعض الأحيان بعض الضيق فى التنفس فيجوز له التداوى بأخ هذه الحقن.



