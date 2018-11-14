إسرائيل تخرق وقف إطلاق النار وتقتل فلسطينيا في غزة



أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، في أنباء عاجلة، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل صيادًا فلسطينيًا أثناء عمله في شمالي قطاع غزة، وذلك في أول خرق لوقف إطلاق النار الذي أعلنته الفصائل الفلسطينية مع إسرائيل.



وقالت قناة "القدس" المحلية إن صيادًا فلسطينيًا أصيب بجروح خطيرة نتيجة تعرضه لإطلاق النار من الزوارق الحربية الإسرائيلية شمال قطاع غزة قبل أن يُعلن عن استشهاده.



وتوصلت الفصائل الفلسطينية، أمس الثلاثاء، في قطاع غزة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة مصرية، وذلك بعد د اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين في قطاع غزة تعد الأشد من نوعها منذ 4 سنوات.



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، قد أعلن استقالته من منصبه، اليوم الأربعاء، وذلك اعتراضًا على وقف إطلاق النار وسياسة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو في التعامل مع الأوضاع بغزة.

