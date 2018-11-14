ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إسرائيل تخرق وقف إطلاق النار وتقتل فلسطينيا في غزة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، في أنباء عاجلة، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل صيادًا فلسطينيًا أثناء عمله في شمالي قطاع غزة، وذلك في أول خرق لوقف إطلاق النار الذي أعلنته الفصائل الفلسطينية مع إسرائيل.

وقالت قناة "القدس" المحلية إن صيادًا فلسطينيًا أصيب بجروح خطيرة نتيجة تعرضه لإطلاق النار من الزوارق الحربية الإسرائيلية شمال قطاع غزة قبل أن يُعلن عن استشهاده.

وتوصلت الفصائل الفلسطينية، أمس الثلاثاء، في قطاع غزة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة مصرية، وذلك بعد د اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين في قطاع غزة تعد الأشد من نوعها منذ 4 سنوات.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، قد أعلن استقالته من منصبه، اليوم الأربعاء، وذلك اعتراضًا على وقف إطلاق النار وسياسة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو في التعامل مع الأوضاع بغزة.
loading...

ترشيحاتنا

رسميا.. رانييري مديرا فنيا لضحية محمد صلاح الأخيرة

طارق يحيي مديرا فنيا لسموحة خلفا لـ علي ماهر

17 لاعبا في مران الأهلي استعدادًا للوصل

بيان عاجل من حزب العدالة والتنمية بعد طرد تركيا من مؤتمر باليرمو بإيطاليا

الرئيس التنزاني ينشر وحدات من الجيش لشراء محصول الكاجو

منتخب مصر يفتقد نجم الزمالك في مباراة تونس

3 أسباب تفسر أزمة تي شيرت playboy.. ماذا قال محمد صلاح لزملائه في المنتخب

تجميد باسم مرسى 60 يوما

تخلصت منه خوفا من الفضيحة فنجاه القدر.. حكاية رضيع انكتبله عمر جديد

شاهد.. أهالي السويداء المحررون من قبضة داعش يحملون الأسد على الأكتاف

أسباب صادمة لنقص الأكسجين لأطفال حديث الولادة

على ماهر يرحل عن تدريب سموحة بعد الصدام مع الإدارة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العقيد ساطع النعماني أصيب بوعكة صحية وتوفى عقب نقله للمستشفى.. صور

بعد 1959 يوما على إصابته.. العقيد ساطع النعماني ينضم لكتيبة الأبطال

ليدي جاجا تقدم وجبات البيتزا للمتضررين من حرائق كاليفورنيا.. صور

محمود العسيلي يشعل حفله في التجمع الخامس .. صور

روميو 2018.. فقد قدمه لإنقاذ حبيبته من الموت.. صور

فيديو

بث مباشر.. كلمة رئيس الوزراء في مؤتمر التنوع البيولوجى
محافظ أسوان يتفقد معسكر الشباب ويحيل المسئولين به للتحقيق.. فيديو وصور
حامد عبد الدايم: الزراعة تمثل 20% من الدخل القومي لمصر .. فيديو
خالد حبيب يشيد برد وزيرة الهجرة على النائبة الكويتية.. فيديو
سعفان يفتتح مؤتمر الاتحاد العربي لنقابات النفط والمناجم والكيماويات بمشاركة 14 دولة.. العمال العرب يشكلون 90% من شعوبهم وندعوهم إلى التكاتف لتحقيق الوحدة.. صور وفيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟