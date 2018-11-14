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تعليم

دورة تدريبية للعاملين بالعلوم الطبية بالمنوفية حول إدارة الوقت

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:39 م
صدى البلد
مروة فاضل
نظمت وحدة الجودة بكلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة المنوفية دورة تدريبية بعنوان (إدارة الوقت والاجتماعات) وذلك للعاملين بمختلف أقسام الكلية وذلك تحت رعاية الدكتورة مشيرة عبد الواحد عميد الكلية والدكتورة إيناس الخولي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وحاضر فيها الدكتور فريد وجدي مدير وحدة الجودة بالكلية .

وأشار وجدي في البداية إلى أن هذه الدورة تعقد من منطلق اهتمام الوحدة بتطوير كفاءة العاملين بالكلية، ثم تناول بالشرح أهمية الوقت وكيفية استثماره للعاملين داخل المؤسسات ووضع إستراتيجيات لادارته تقوم علي تسجيل وقت للاولويات واستخدام نظام المربعات لهذه الأولويات، وأهمية انشاء إدارة للاتصال بين العاملين داخل الجامعة.

وتضمنت فعاليات الدورة ورشة عمل للمشاركين بالدورة للتدريب على هذه الاستراتيجيات.
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