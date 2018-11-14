ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

صبط مسجل هارب من 5 قضايا سرقة بالإكراه بالفيوم

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:19 م
ضبط متهم - ارشيفيه
ضبط متهم - ارشيفيه
الفيوم - نبيل أبو السعود
تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الفيوم، من القبض على عامل، محكوم عليه ومطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا سرقة بالإكراه وقضية أخرى شروع في قتل خلال حملة أمنية مكبرة شنتها إدارة تنفيذ الاحكام بالمحافظة.

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد هيثم عطا مدير المباحث الجنائية بالمديرية بالواقعة.

وتبين من الفحص أن المتهم المقبوض عليه يدعى هشام.م.ا" (27 سنة-عامل)، مقيم مركز الفيوم، مطلوب التنفيذ عليه في قضايا سرقة بالإكراه، وشروع في قتل.

وبالفحص تبين أن المحكوم عليه مطلوب في القضية رقم 6717 /2014 جنايات مركز الفيوم، كلى رقم 2043/2014، حصر رقم 152/2016 بتهمة سرقة بالإكراه، والمحكوم عليه فيها غيابيا بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 200 جنيه بجلسة 11 فبراير 2016م، والقضية رقم 16396 / 2015 جنايات مركز الفيوم، كلي رقم 1549/2015، حصر رقم 268/2016 بتهمة سرقة بالإكراه، غيابيا بالحبس 3 سنوات مع الشغل بجلسة 17 مارس 2016، والقضية رقم 13178/ 2014 جنايات مركز الفيوم، كلي رقم 3953/2014م، حصر رقم 408/2016 بتهمة شروع في قتل، غيابيا بالحبس 3 سنوات وغرامة 200 جنيها بجلسة 14 أبريل 2016م، والقضية رقم 30317/ 2014 جنايات مركز الفيوم، كلي رقم 3032/2014 م، حصر رقم 857/2016 بتهمة سرقة بالإكراه غيابيا بالحبس المؤبد والمصاريف بجلسة 8 أكتوبر 2016م، والقضية رقم 27128/2013م جنايات مركز الفيوم، كلي رقم 2946/2013م، حصر رقم 769/2015 بتهمة سرقة بالإكراه، حضوريا بالحبس 3 سنوات والمصاريف بجلسة 12 مايو 2015م، والقضية رقم 6819/2014م جنايات مركز الفيوم، كلي رقم 2035/2014م، حصر رقم 568/2018م بتهمة سرقة بالإكراه، غيابيا بالحبس سنتان مع الشغل بجلسة 27 فبراير 2018م.

loading...

ترشيحاتنا

رسميا.. نتنياهو وزيرا للدفاع الإسرائيلي.. فيديو

الجيش الإسرائيلى يكشف ثغرة خطيرة تسببت فى تفجير حافلة الجنود..فيديو وصور

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر واسم لبلبة الحقيقي

أول نائبة محجبة في الكونجرس تثير غضب اليهود وتستفز إسرائيل

الإسماعيلي يقطع الطريق على الأهلي ويرفض رحيل هذا اللاعب

احرصي على إعطاء طفلك يوميا المعلقة السحرية لرفع المناعة وطرد الديدان

العقيد ساطع النعماني أصيب بوعكة صحية وتوفى عقب نقله للمستشفى.. صور

أسرار غضب جنش فى الزمالك

الزمالك يوجه رسالة نارية لـ كهربا: لو عندك عرض من الأهلى هاته

3 إطلالات لنجمات لبنان تثير الجدل على السوشيال ميديا.. صور

التضامن توضح موقف صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

المقاولون العرب يحدد شروط انتقال لاعبه الدولي لـ الأهلي أو الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 إطلالات لنجمات لبنان تثير الجدل على السوشيال ميديا.. صور

قالوا ايه علينا دولا.. السيرة الذاتية لـ قاهر الإرهاب ساطع النعماني.. صور

العقيد ساطع النعماني أصيب بوعكة صحية وتوفى عقب نقله للمستشفى.. صور

بعد 1959 يوما على إصابته.. العقيد ساطع النعماني ينضم لكتيبة الأبطال

ليدي جاجا تقدم وجبات البيتزا للمتضررين من حرائق كاليفورنيا.. صور

فيديو

طريقة اختبار العسل من غير ترموميتر مع الشيف هالة فهمي .. فيديو
تعرف على الأطعمة المسببة لارتفاع ضغط الدم والوقاية منه.. فيديو
طريقة عمل قشدة حلاوة المولد مع الشيف هالة فهمي.. فيديو
مدبولي: استراتيجية التنمية المستدامة 2030 تراعي مبدأ تكافؤ الفرص.. فيديو
رئيس الوزراء: تغيرات الطبيعة تتطلب منهجية جديدة لمواجهة أخطارها .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟