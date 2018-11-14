صبط مسجل هارب من 5 قضايا سرقة بالإكراه بالفيوم

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الفيوم، من القبض على عامل، محكوم عليه ومطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا سرقة بالإكراه وقضية أخرى شروع في قتل خلال حملة أمنية مكبرة شنتها إدارة تنفيذ الاحكام بالمحافظة.



وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد هيثم عطا مدير المباحث الجنائية بالمديرية بالواقعة.



وتبين من الفحص أن المتهم المقبوض عليه يدعى هشام.م.ا" (27 سنة-عامل)، مقيم مركز الفيوم، مطلوب التنفيذ عليه في قضايا سرقة بالإكراه، وشروع في قتل.



وبالفحص تبين أن المحكوم عليه مطلوب في القضية رقم 6717 /2014 جنايات مركز الفيوم، كلى رقم 2043/2014، حصر رقم 152/2016 بتهمة سرقة بالإكراه، والمحكوم عليه فيها غيابيا بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 200 جنيه بجلسة 11 فبراير 2016م، والقضية رقم 16396 / 2015 جنايات مركز الفيوم، كلي رقم 1549/2015، حصر رقم 268/2016 بتهمة سرقة بالإكراه، غيابيا بالحبس 3 سنوات مع الشغل بجلسة 17 مارس 2016، والقضية رقم 13178/ 2014 جنايات مركز الفيوم، كلي رقم 3953/2014م، حصر رقم 408/2016 بتهمة شروع في قتل، غيابيا بالحبس 3 سنوات وغرامة 200 جنيها بجلسة 14 أبريل 2016م، والقضية رقم 30317/ 2014 جنايات مركز الفيوم، كلي رقم 3032/2014 م، حصر رقم 857/2016 بتهمة سرقة بالإكراه غيابيا بالحبس المؤبد والمصاريف بجلسة 8 أكتوبر 2016م، والقضية رقم 27128/2013م جنايات مركز الفيوم، كلي رقم 2946/2013م، حصر رقم 769/2015 بتهمة سرقة بالإكراه، حضوريا بالحبس 3 سنوات والمصاريف بجلسة 12 مايو 2015م، والقضية رقم 6819/2014م جنايات مركز الفيوم، كلي رقم 2035/2014م، حصر رقم 568/2018م بتهمة سرقة بالإكراه، غيابيا بالحبس سنتان مع الشغل بجلسة 27 فبراير 2018م.



