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أخبار البلد

وفد برلماني برئاسة عبد العال يتوجه إلى بيلاروسيا

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:38 م
علي عبدالعال
علي عبدالعال
نورهان خفاجي
غادر مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم، الأربعاء، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني متوجها إلى دولة بيلاروسيا، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس دولة بيلاروسيا "ألكسندر لوكاشينكو" لزيارة البرلمان.

ويلتقي الدكتور على عبد العال، خلال زيارته التى تستغرق أربعة أيام، الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، وسيجرى الوفد المصرى مباحثات مع رئيسى الغرفتين للبرلمان البيلاروسى، لمناقشة سبل دعم العلاقات السياسية والاقتصادية والبرلمانية بين البلدين، وبحث عدد من الملفات المشتركة.

ومن المقرر أن يزور الوفد المصرى مصنع السيارات البيلاروسى (بيلاز) الذى ينتج شاحنات التفريغ بطاقة إنتاجية ما بين 30 و450 طنا، وكذلك شركة "بيلاومو" التى تقوم بتصنيع المنتجات البصرية المتطورة والأكاديمية الوطنية للعلوم فى بيلاروسيا.
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