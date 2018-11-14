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حوادث

مصدر يكشف حقيقة حدوث حريق بشركة الشرقية للدخان

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:15 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
مصطفى الرماح
كشف مصدر أمني حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حدوث حريق هائل بمقر الشركة الشرقية للدخان.

وأكد المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقي قسم شرطة أكتوبر بلاغًا من مسئولي الشركة الشرقية للدخان، بتصاعد أدخنة من داخل مصنع كائن بمجمع المصانع التابع للشركة بالمدينة الصناعية (بأكتوبر) نتيجة إلقاء عقب سيجارة على عدد (2) سجادة كرتون بأحد مخازن المصنع "يحتوى على كابلات متهالكة".

وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة الأمن الصناعي للشركة دون حدوث ثمة تلفيات أو إصابات.
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