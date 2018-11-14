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حوادث

28 نوفمبر.. الحكم على 102 متهم بالتجمهر اعتراضا على مقتل عفروتو

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:20 م
عفروتو
عفروتو
اسلام مقلد
حجزت محكمة جنح المقطم "طوارئ" برئاسة المستشار أحمد دبوس، المتعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، محاكمة 102 متهم بالتجمهر أمام قسم شرطة المقطم، احتجاجا على مقتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ"عفروتو" على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم للحكم بجلسة 28 نوفمبر.

ودفع المحامي حماد حماد، دفاع المتهمين ببطلان إجراءات القبض والتفتيش و أمر الضبط والإحضار لصدوره عن تحريات منعدم، لبطلان التحريات لانعدامها وكونها مكتبية، وانتفاء أركان الجرائم المسندة في حق المتهمين، وشيوع الاتهام وعدم معقوليه حدوث تصور الواقعة وانعدام صلة المتهمين بالاحراز.

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية قد أمرت بإحالة المتهمين من أقارب وذوي المجنى عليه، محمد عبد الحكيم عفروتو، لمحكمة جنح المقطم أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بالتجمهر أمام قسم المقطم.

ونسبت النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات، للمتهمين اتهامات بالتجمهر وحرق سيارتى شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.

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