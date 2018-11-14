ضبط تجار مخدرات بمحيط مدارس وجامعات بالمحافظات.. فيديو

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بتوجيه العديد من الحملات الأمنية المُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستهداف مُحيط المدارس والجامعات بكافة أنحاء الجمهورية - لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان.



عقب اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت نتائج تلك الحملات عن ضبط 29 قضية "إتجار، وحيازة مواد مخدرة"، وضبط خلالها كمية من مخدر الهيروين وزنت 505 جرامات، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 3,100 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 21,350 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 750 جراما، وعدد 3838 قرصا مخدرا مختلف الأنواع، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (9,650 كيلو جرام).



ومن أبرزها رصدت الحملة نشاط أحد العناصر الإجرامية الخطرة بنطاق محافظة السويس المدعو أشرف ع.س، مواليد 1971، سائق، ومقيم بمحافظة البحر الأحمر، لقيامه بالاتجار بمخدر الحشيش، وترويجه بمحيط المنشآت التعليمية بنطاق محافظة السويس.



وعقب تقنين الإجراءات قامت القوات الأمنية باستهداف المتهم المذكور، وتمكنت من ضبطه حال استقلاله سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات.



هذا وقد كان لتلك الحملة الأثر البالغ فى تحقيق المردود الإيجابى لدى أولياء الأمور والعاملين بأوساط التربية والتعليم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة وجار استمرار الحملات الأمنية.

