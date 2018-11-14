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تعليم

وكيل تعليم دمياط يجتمع بمديري الإدارات.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:44 م
صدى البلد
زينب الزغبي
عقد اليوم السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا بحضور مديري عموم المديرية، ومديري عموم الإدارات التعليمية الـ 10 ومدير إدارة كل من الشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية، والأمن، والتخطيط، والمتابعة، وجميع الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمدرسة دمياط الثانوية العسكرية.

جاء هذا الاجتماع في إطار متابعة سير العملية التعليمية وكذلك التأكيد على تنفيذ التعليمات الصادرة من المديرية ومتابعة تنفيذ الكتب الدورية والقرارات الوزارية.

كما تناول الاجتماع، الـتأكيد على تكثيف المتابعات على المدارس وإرسال تقرير يومي، موضحا به السلبيات والإيجابيات وما اتخذ من إجراءات ومتابعة تنفيذ خطوط السير الخاصة بالتوجيهات الفنية المختلفة والتأكيد على التوجيهات الفنية المختلفة بسد العجز الذي يحدث أولا بأول، محذرا من الإدلاء بأية معلومات أو إعطاء بيانات أو تصريحات لأية جهة إلا بموافقة من وكيل الوزارة.

وشدد "وكيل الوزارة" على متابعة تنفيذ التعليمات التي جرى التنبيه عليها من قبل لمواجهة الأمطار، والتنبيه على مديري المدارس ومسئولي الأمن بمتابعة تنفيذ كافة التعليمات والاشتراطات الأمنية التي تم إرسالها من قبل، وكذا تفعيل لجان الكوارث الأزمات وتنفيذ خطط الإخلاء.

وأكد "سويلم" علي تفعيل حملة (مكافحة فيروس C) وتكليف مسئول عام عن الحملة بالمديرية ومسئول فرع بكل إدارة تعليمية ومدرسة. وآلية العمل من خلال هذه الحملة، مضيفا أنه على كل مسئول تم تكليفه بعمل، عليه أن يقوم به على أكمل وجه ، وأن يعمل من خلال الدور المكلف به فقط دون تداخل في الأدوار.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه لابد من وجود قاعدة بيانات بالمديرية وبكل إدارة تعليمية تخص كل توجيه وكل قسم وكذلك قاعدة عامة وشاملة بالمديرية لحصر العجز والزيادة في المدارس وبكل دقة ، حيث تبين الفترة الماضية التضارب في البيانات وعدم ودقتها وخصوصا في أعمال التوجيه العام وعدم وجود قاعدة بيانات سليمة يمكن الرجوع إليها.

وأكد "سويلم" على دور التوجيه ومديري الإدارات والتنسيق في سد العجز بالمدارس موجها بضرورة التواصل المستمر بين الموجهين العموم والموجهين الأوائل بالإدارات، وكذلك لابد من زيارات ميدانية بشكل دوري للمدارس والإدارات للتأكد من دقة البيانات على أرض الواقع.

وأبرز "وكيل الوزارة" أهمية التواصل المستمر بين التوجيه والتنسيق العام لمعرفة المتغيرات في النقل والندب لتوحيد البيانات وعدم تضاربها.

وشدد "سويلم" على مديري الإدارات من خلال الاجتماعات بمديري المدارس التنبيه عليهم بأنك الرئيس المباشر لهم وعند توجيه أية مكاتبة توجه إليك شخصيا سواء كانت تخص العملية التعليمية أو التخاطب مع جهات خارجية، مضيفا أنه لابد أن تكون المتابعة للمدارس جدية والوقوف على السلبيات وإزالتها ومتابعة تنفيذ ذلك ، وليس لمجرد حصرها فقط ، حيث لوحظ أن أغلب المتابعات للمدارس تتم بشكل روتيني.

وأوضح "سويلم" أن اختيار المرشحين لشغل مناصب قيادية تم ويتم حاليا بمنتهى الشفافية دون وساطة أو تحامل على أحد ، والتغييرات الأخيرة في كل الإدارات والأقسام والتوجيهات لابد أن نتكاتف معها من إنجاح العمل بشكل عام، مشددا بمنع التصوير داخل المدارس وخصوصا للمتابعين ، فما نقوم به داخل المدارس هو جزء من عملنا وواجبنا وليس إنجازا يستحق التوثيق.

وفي نهاية الاجتماع قدم وكيل الوزارة الشكر لمجهود إدارة الإحصاء بالمديرية وقسم شئون العاملين والإدارات والمدارس على سرعة الاستجابة ، وكان من أول المحافظات انتهاء من الإحصاء الاستقراري هي محافظة دمياط.
وكيل تعليم دمياط يجتمع بمديري الإدارات.. تعرف على التفاصيل
وكيل تعليم دمياط يجتمع بمديري الإدارات.. تعرف على التفاصيل
وكيل تعليم دمياط يجتمع بمديري الإدارات.. تعرف على التفاصيل
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