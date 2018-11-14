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تعليم

تعليم الغربية يشارك في تصفيات مسابقة شيف المستقبل بمدينة الأقصر .. صور

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:19 م
صدى البلد
أحمد على
شاركت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية تحت رعاية الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم، وبإشراف ناصر حسن مدير عام التعليم الفني، في التصفيات قبل النهائية لمسابقة شيف المستقبل المقامة بمدينة الاقصر والتى ينظمها القطاع السياحى ببرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET.

كما تتم المسابقة بين جميع المدارس الفندقية على مستوى الجمهورية حيث يشارك طلاب مدرستى السنطه الفندقية وطنطا الفندقية: "صبحى شعير،أحمد مشعل،هدير الصفطى ،محمود احمد ،حمدى على ، نسمة محمود بقيادة المشرفة ريهام بركات".

وأعرب وكيل وزارة التعليم بالغربية عن أطيب التمنيات لأبنائنا الطلاب بالتوفيق وتحقيق مراكز متقدمة تضاف الي انجازات تعليم الغربية.
تعليم الغربية يشارك في تصفيات مسابقة شيف المستقبل بمدينة الأقصر .. صور
تعليم الغربية يشارك في تصفيات مسابقة شيف المستقبل بمدينة الأقصر .. صور
تعليم الغربية يشارك في تصفيات مسابقة شيف المستقبل بمدينة الأقصر .. صور
تعليم الغربية يشارك في تصفيات مسابقة شيف المستقبل بمدينة الأقصر .. صور
تعليم الغربية يشارك في تصفيات مسابقة شيف المستقبل بمدينة الأقصر .. صور
تعليم الغربية يشارك في تصفيات مسابقة شيف المستقبل بمدينة الأقصر .. صور
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