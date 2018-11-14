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حوادث

سقوط 9 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمساعدة دجال فى الدقهلية

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:13 م
اللواء محمد حجي مدير
اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية
همت الحسينى
تمكنت مباحث مركز بني عبيد، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 9 أفراد أثناء التنقيب عن الآثار بقرية إبراهيم عبد الهادي التابعة لمركر بني عبيد بالدقهلية.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات للرائد أحمد الجندي رئيس مباحث بني عبيد، بقيام 9 أشخاص بالتنقيب عن الآثار ليلا بمحيط قرية إبراهيم عبد الهادي بمساعدة أحد الدجالين .

تم شكيل فريق بحث برئاسة الرائد احمد الجندى ورئيس مباحث المركز والنقيب محمد صفوت معاون المباحث، حيث تمكنوا من ضبطهم وهم ماجد م أ 29 عاما نجار و كامل .س 30 عاما نحال و"السعيد .ا .ا" 33 عاما عامل ،"السيد. م.ن " 31 عاما كهربائى و" طلعت ع ا" 29 عاما عامل ،" محمد . ص.ا 32 عاما حلاق والسعيد . ا .م40 عاما صاحب ادوات منزلية ومقيمين بندر أولاد صقر بالشرقية وابراهيم . ع 49 عاما مسعف ومقيم منشية ناصر و"أحمد.م ع" 42 عاما دجال ومقيم بمحافظة أسوان حيث اوهمهم بوجود اثار عن طريق الدجل والشعوذه

وتم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابه التى امرت بحبسهم اربعه ايام
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