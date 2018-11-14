كشف غموض خطف طفلة وطلب فدية ومحاولة قتلها بسوهاج.. فيديو

نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج وقطاع الأمن العام فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة إختطاف طفلة للحصول على مبالغ مالية من أهلها ، والتخطيط لقتلها عقب الحصول على مبلغ الفدية .. وأعادت الطفلة سالمة لأهلها.



البداية عندما تبلغ لمركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج من " ربة منزل - سن45 - مقيمة بدائرة المركز" بأنه حال توجهها لإحضار نجلتها البالغة من العمر خمس سنوات من الحضانة أخبرتها مشرفة الحضانة بحضور سيدة وإصطحابها .



على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى مشترك بين أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج وقطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم المدعوة خضرة . م . ع - سن 28 - ربة منزل، و المدعوة سهير . م . أ - سن 30 - ربة منزل، والمدعو ممدوح . أ . أ - سن 26 - سائق توك توك .. وجميعهم مقيمون بدائرة المركز .



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بالإتفاق فيما بينهم على خطف أحد الأطفال بقصد الحصول على مبلغ الفدية ، وإرتكابهم تلك الواقعة وإعتزامهم قتل الطفلة ، عقب الحصول على مبلغ الفدية خشية إفتضاح أمرهم .. حيث قامت المتهمة الأولى بإستدراج الطفلة وإصطحابها "لكونها جارتها" بإستخدام مركبة توك توك قيادة المتهم الثالث وتوجهوا (لمدينة طهطا) وقامت بترك الطفلة لدى المدعوة بيسة . أ . م - سن 53 - ربة منزل - ومقيمة بمدينة طهطا .. بإدعاء أنها نجلتها .. وأمكن تحرير الطفلة المختطفة ، وبمناقشة ربة المنزل الأخيرة تبين عدم علمها بأن الطفلة مختطفة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

