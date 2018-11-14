ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

‎سري الدين: آلاف الأوراق المالية ليست مقيدة بالتداول بالبورصة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:18 م
هانى سرى الدين الرئيس
هانى سرى الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق رأس المال
محمد زهير
قال هانى سرى الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق رأس المال ، إن مؤتمر دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها ، يهدف لتنظيم عمليات تداول أو إصدار الأوراق المالية بكافة اشكالها ، وكلما زاد تطوير السوق وتحديثه ، كلما ظهرت أوراق مالية جديدة وتتنوع أشكالها بالتقدم ، ولكن تبقي القاعدة بأن التعاملات محدودة في الأسهم ، كما بدأ يظهر صكوك جديدة في صناديق الاستثمار.

وأضاف سرى ، خلال كلمته التى ألقاها في المؤتمر، بحضور أعضاء مجلس الدولة وقسم التشريع ، أن السوق المالى المصرى كان متطورا حتى الأربعينيات ، وانتهى سوق المال بعد ذلك لقلة عدد الشركات المساهمة ، ولكن أُعيد سوق المال مرة أخرى منذ ١٩٩٤.

وأشار إلى أن سوق رأس المال ينقسم الى قسمين سوق مال أولية وثانوية ، ويطلق عليه " إصدار وتداول " وهى عمليات البيع والشراء بداخل هذا السوق كما يوجد سوق الاوراق المالية المقيدة بالبورصة أو خارجها ، فليس بالضرورة أن كل ورقة مالية مقيدة بالبورصة ، فهناك الآلاف من الأوراق المالية ليس مقيدة بالتداول داخل البورصة ، بالرغم من أن البورصة مرآة أساسية للاقتصاد ، لذلك هناك المتداول داخل البورصه وخارجها ، ويطلق أيضا مسمى آخر يُعرف في الوسط الاقتصادي "داخل المأثورة - خارج المأثورة "‎.
loading...

ترشيحاتنا

خبير يكشف تأثير بيع الشركات الأجنبية لحصتها من حقول البترول المصرية

أسرار غضب جنش فى الزمالك

موقع إسرائيلى: مصر سبب وقف إطلاق النار مع غزة

أسباب صادمة لنقص الأكسجين لأطفال حديث الولادة

تعليق نارى من مؤمن سليمان على تولي حسام حسن تدريب بيراميدز

التضامن توضح موقف صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

احرصي على إعطاء طفلك يوميا المعلقة السحرية لرفع المناعة وطرد الديدان

3 إطلالات لنجمات لبنان تثير الجدل على السوشيال ميديا.. صور

السيسي يوجه الحكومة باستمرار الجهود لإنشاء صندوق مصر السيادي

كشف غموض واقعة العثور على جثة إحدى السيدات بالقاهرة

العقيد ساطع النعماني أصيب بوعكة صحية وتوفى عقب نقله للمستشفى.. صور

إعلامي تونسي يمزق قميصه على طريقة أزارو ويطالب بركلة جزاء.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 إطلالات لنجمات لبنان تثير الجدل على السوشيال ميديا.. صور

قالوا ايه علينا دولا.. السيرة الذاتية لـ قاهر الإرهاب ساطع النعماني.. صور

العقيد ساطع النعماني أصيب بوعكة صحية وتوفى عقب نقله للمستشفى.. صور

بعد 1959 يوما على إصابته.. العقيد ساطع النعماني ينضم لكتيبة الأبطال

ليدي جاجا تقدم وجبات البيتزا للمتضررين من حرائق كاليفورنيا.. صور

فيديو

طريقة اختبار العسل من غير ترموميتر مع الشيف هالة فهمي .. فيديو
تعرف على الأطعمة المسببة لارتفاع ضغط الدم والوقاية منه.. فيديو
طريقة عمل قشدة حلاوة المولد مع الشيف هالة فهمي.. فيديو
مدبولي: استراتيجية التنمية المستدامة 2030 تراعي مبدأ تكافؤ الفرص.. فيديو
رئيس الوزراء: تغيرات الطبيعة تتطلب منهجية جديدة لمواجهة أخطارها .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟