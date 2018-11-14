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محافظات

ضبط 500 كيلو حلوى غير صالحة للاستهلاك بسوهاج

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:06 م
ضبط 500 كيلو حلوى
ضبط 500 كيلو حلوى غير صالحة للاستهلاك بسوهاج
خالد رياض
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بسوهاج بضبط 500 كيلو حلوى غير مطابقة للمواصفات الصحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة مكبرة بالتعاون مع الصحة بناحية مدينة بالبلينا.

جاءت الجملة بتوجيهات الدكتور أحمد الإنصاري محافظ سوهاج، لرؤساء الوحدات المحلية المختلفة والأجهزة المعنية، بشأن إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، ورفع الإشغالات وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم، خاصة مع قرب حلول ذكري المولد النبوي الشريف.

وأضاف عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أنه شارك في الحملة إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، ومسئولي الوحدة المحلية بالبلينا، وأسفرت الحملة عن ضبط 500 كيلو حلوي غير صالحة، وتم اتخاذ الإجراءت القانونية حيالها.

وجارِ المرور والمتابعة المستمرة على الأسواق بدائرة المركز والقرى التابعة لضبط المخالفين، حرصا علي سلامة المواطنين.
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