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رياضة

فتح الله يعرض حل مشكلته مع الزمالك وديا لسحب شكواه من اتحاد الكرة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:06 م
محمود فتح الله
محمود فتح الله
يسري غازي
عرض محمود فتح الله، مدافع فريق نجوم المستقبل، التنازل عن نصف مستحقاته المالية لدى نادى الزمالك وسحب شكواه لدى لجنة شئون اللاعبين فى اتحاد الكرة، لإنهاء مشكلته مع النادي.

وتواجد فتح الله فى مقر اتحاد الكرة اليوم الأربعاء لمتابعة شكواه ضد الزمالك بسبب عدم حصوله على 4 ملايين و200 ألف جنيه عن الفترة التى قضاها داخل جدران القلعة البيضاء.

يذكر أن القلعة البيضاء تواجه خصما للنقاط من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" بسبب قرارات المحكمة الرياضية الدولية حيال المستحقات المالية المتأخرة للاعبين أمثال أجوجو وحسين ياسر المحمدى وغيرهم.
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