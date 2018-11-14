بعد خدمة 22 عاما.. أمن الجيزة ينعى البطل العقيد ساطع النعماني

نعي قطاع أمن الجيزة، برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، البطل المصري العقيد ساطع النعماني نائب مأمور قسم بولاق الدكرور، الذي رحل اليوم متأثرا بإصابته بوعكة صحية.



الشهيد البطل مواليد 24 أكتوبر 1970، وتخرج في كلية الشرطة عام 1992، والتحق حينها للعمل بالإدارة العامة للعمليات الخاصة، واستمر لمدة 4 أعوام كاملة بها.



وانتقل العقيد الشهيد للعمل في بيته الثاني الذي ظل به قرابة الـ 22 عاما، وهو قطاع أمن الجيزة، حيث بدأ معاون نظام بقسم شرطة العجوزة، ومنه معاونا للمباحث بقسم الصف، ثم ضابطا بالإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومعاونا لمباحث قسم الدقي.



ثم انتقل النعماني، للعمل رئيسا لمباحث المرور لمدة عامين، ومنها رئيس ترحيلات قطاع أمن الجيزة، ثم رئيسا لحرس محكمة جنوب الجيزة، وأخيرا نائب مأمور قسم بولاق الدكرور.