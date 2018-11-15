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منوعات

ريم تخطف قلب أحمد البطران فى حفل زفاف عائلي

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 10:33 ص
صدى البلد
احتفل رجل الأعمال مصطفى حمزة البطران، بزفاف أخيه أحمد البطران، على ريم نجلة رجل الأعمال عادل عبد الفتاح.

وحضر الزفاف لفيف من الأهل والأصدقاء، ومجموعة من رجال وسيدات المجتمع، منهم الدكتور محمد البطران عضو مجلس الشعب والشورى سابقا ورئيس مجلس إدارة المعهد العالى للدراسات النوعية والدكتورة مى البطران عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور حمدى السيسى عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشباب بالمجلس وخال العريس وراندا حمدى مستشارة سفير المجر بالقاهرة ونجل وزير التعليم العالى والبحث العلمى سابقا ورجل الأعمال محمد حمزه البطران ومصطفى حمزة البطران.

وشارك فرحة العروسين المهندس محمود دياب، ورجل الأعمال عصام الأكحل، والمستشار عادل البطران عم العريس، والدكتور عاطف البطران والمستشار شريف البطران، وعبد المجيد البطران رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للخدمات التعليمية والدكتورة أسماء عمران حرم الدكتور سامح البطران، والصحفي أحمد عبد الصبور.

أحيا حفل الزفاف كل من نجوم الأغنية الشعبية محمد عدوية ومحمود الليثى وبوسى.
ريم تخطف قلب أحمد البطران فى حفل زفاف عائلي
ريم تخطف قلب أحمد البطران فى حفل زفاف عائلي
ريم تخطف قلب أحمد البطران فى حفل زفاف عائلي
ريم تخطف قلب أحمد البطران فى حفل زفاف عائلي
ريم تخطف قلب أحمد البطران فى حفل زفاف عائلي
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