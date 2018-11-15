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ديني

حكم سداد دين الغارمين من زكاة المال

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:02 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم إخراج زكاة المال لسداد ما على ابن أخي المحتاج؟»، أنه يجوز تسديد ديون ابن أخيك من أموال الزكاة لأنه من «الغارمين» وهو صنفٌ من هذه الأصناف المذكورة في الآية السابقة، والغارم هو المدين الذي لا يجدُ وفاء لدينه إذا كان قد استدان لمصلحة نفسه.

وتابع : فيجوز أن تخرج زكاة مالك لتسدد ما على إبن أخيك المحتاج وذلك من باب الغارمين.
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