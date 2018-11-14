تعليق نارى من مؤمن سليمان على تولي حسام حسن تدريب بيراميدز

أكد مؤمن سليمان المدير الفني الجديد لبتروجيت، أن تجربة نادي بيراميدز، مع حسام حسن، المدير الفني الجديد للفريق ستنجح بكل تأكيد نظرا لامكانيات حسن كمدرب مميز بالاضافه لـ وجود لاعبين مميزين بالفريق



واضاف سليمان، خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات»عبر اثير إنرجي: "حسام حسن يخوض أسهل تجربة له الأن مع بيراميدز، لأن كل إمكانيات كرة القدم مسخرة تحت يده".



وتابع: "اختيار حسام حسن لنادي بيراميدز يدل على ذكائه وهو الأنسب لقيادة الفريق وتحقيق أول بطوله في تاريخه".

