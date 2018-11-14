مرجعيات دينية إسلامية: تطعيمات شلل الأطفال مشروعة

أكد مجمع الفقه الإسلامي ـ المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي ـ والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، مشروعية التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وحثت هذه المرجعيات الدينية الآباء والأمهات والدول التي يتواجد فيها هذا المرض على تسهيل عمل الفرق الطبية لتحصين الأطفال، وحمايتهم والوقوف في وجه الفتاوى المضللة، وأكدت في الوقت ذاته عدم تعارض تطعيمات شلل الأطفال مع الدين الإسلامي الحنيف.



جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، خلال افتتاح الاجتماع السنوي الخامس للفريق الاستشاري الإسلامي المعني باستئصال شلل الأطفال، الذي عُقد اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.



وتحدث في الجلسة الافتتاحية للاجتماع عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي وإمام المسجد الحرام الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، ووكيل الأزهر الشريف الدكتور صالح عباس جمعة صالح، ورئيس الفتوى المكتوبة في دار الإفتاء المصرية الدكتور محمد وسام خضر، ألقاها نيابة عن مفتي الديار المصرية، ونائب الرئيس لتنمية الشركات بالبنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد الجويني، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري.



من جانبه، أشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى أن بعض المناطق في العالم الإسلامي تشهد فتاوى مضللة تحرم تطعيمات شلل الأطفال، داعيًا الفريق الاستشاري الإسلامي إلى دعم المقترح الذي تقدم به لمؤتمر وزراء الصحة، المتمثل في إنشاء شبكة طوعية بين الأطباء المسلمين، تكون تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتحظى بالمصداقية وتسهم في المساعدة وتخفيف معاناة ذوي الاحتياجات الصحية في الدول الأعضاء.



وقال إن عدد الإصابات بشلل الأطفال تقلص بشكل كبير في الدول المتضررة من المرض، حيث أحصيت 27 حالة فقط أبلغ عنها بنهاية يوليو 2018، منحصرةً في بضع مناطق داخل أفغانستان وباكستان، كما انخفض عدد الأطفال الذين فاتهم التطعيم في المناطق التي ترتفع فيها احتمالات الخطر في باكستان من 47.23% إلى 12.71%، في حين انخفض عدد حالات استهداف قتل العاملين الصحيين من 78 قبل إنشاء هذا الفريق والفريق المنبثق عنه على المستوى الوطني في باكستان إلى صفر اليوم.

وأكد الدكتور العثيمين أن هذا الفريق أسهم في تحسين مبادرات القضاء على شلل الأطفال في أفغانستان من خلال تقليص عدد حالات رفض التلقيح على أساس ديني، وزيادة التوعية بالمرض، وتحسين فرص الوصول إلى بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها، وزيادة الطلب على مصل شلل الأطفال واستخدامه، حاثًا على ضرورة مضاعفة الجهود لإخلاء العالم من المرض تماما بنهاية العام 2019.



وأشاد بقرار الفريق الاستشاري الإسلامي بشأن توسيع نطاق مهمته لتشمل التحصين الاعتيادي، إضافة إلى الأولويات الأخرى في صحة الطفولة والأمومة، بما فيها الرضاعة الطبيعية والمباعدة بين الولادات والوقاية الصحية، وتعزيز الطلب على التثقيف الصحي خلال فترات الحمل.