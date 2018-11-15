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محافظات

صحة أسوان تنفذ حملات بالأسواق لضبط الحلوى المغشوشة ..صور

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:24 ص
حملات بالأسواق لضبط
حملات بالأسواق لضبط الحلوى المغشوشة
شاذلى عبد الفتاح
نفذت مديرية الصحة بأسوان، حملات متعددة على الأسواق للتأكد من صلاحية المعروضات المختلفة، استعدادًا لاحتفالات محافظة أسوان بالمولد النبوى الشريف.

ونظم مكتب مراقبة الأغذية التابع لمديرية الصحة، حملة على أماكن بيع وتداول الحلوى بالأسواق حيث تم ضبط 150 قطعة حلوى مغشوشة، وغير صالحة الاستهلاك الآدمى.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة الضبط.

وكان قد تم تنظيم الحملة تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفى مدير مديرية الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمحافظة.
صحة أسوان تنفذ حملات بالأسواق لضبط الحلوى المغشوشة ..صور
صحة أسوان تنفذ حملات بالأسواق لضبط الحلوى المغشوشة ..صور
صحة أسوان تنفذ حملات بالأسواق لضبط الحلوى المغشوشة ..صور
صحة أسوان تنفذ حملات بالأسواق لضبط الحلوى المغشوشة ..صور
صحة أسوان تنفذ حملات بالأسواق لضبط الحلوى المغشوشة ..صور
صحة أسوان تنفذ حملات بالأسواق لضبط الحلوى المغشوشة ..صور
صحة أسوان تنفذ حملات بالأسواق لضبط الحلوى المغشوشة ..صور
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