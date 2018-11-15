صحة أسوان تنفذ حملات بالأسواق لضبط الحلوى المغشوشة ..صور

نفذت مديرية الصحة بأسوان، حملات متعددة على الأسواق للتأكد من صلاحية المعروضات المختلفة، استعدادًا لاحتفالات محافظة أسوان بالمولد النبوى الشريف.





ونظم مكتب مراقبة الأغذية التابع لمديرية الصحة، حملة على أماكن بيع وتداول الحلوى بالأسواق حيث تم ضبط 150 قطعة حلوى مغشوشة، وغير صالحة الاستهلاك الآدمى.





وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة الضبط.



