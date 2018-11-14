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رياضة

نجم تشيلسي على أعتاب الانتقال لـ مانشستر يونايتد

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:08 م
لاعبو تشيلسي
لاعبو تشيلسي
حسن العمدة
بات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وجهة محتملة لنجم تشيلسي، جاري كاهيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة "ميرور"، إن جاري كاهيل، لاعب البلوز، حصل على الضوء الأخضر من إدارة تشيلسي، بالرحيل على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وخرج كاهيل من حسابات المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، علمًا بأن عقد اللاعب، صاحب الـ 32 عامًا، سينتهي في الصيف المقبل.

وشارك جاري كاهيل، في 21 دقيقة مع ناديه تشيلسي في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يفضل ساري، الاعتماد على أنطونيو روديجر وديفيد لويز.

وأوضحت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد يعتبر وجهة محتملة لكاهيل، خاصة أن الأخير فاز مع جوزيه مورينيو، مدرب الشياطين الحمر، بلقب البريميرليج بقميص البلوز في موسم 2014-2015.

ولفتت الصحيفة إلى أن جاري كاهيل يتمتع باهتمام بعض الأندية الإنجليزية منها ساوثهامبتون ووست هام وأستون فيلا.
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