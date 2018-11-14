نجم ميلان ينهي الجدل حول انتقاله لـ ريال مدريد

رد خيسوس فرنانديز سوسو، لاعب ميلان الإيطالي، على اهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.



ونقلت صحيفة "ماركا"، عن الدولي الإسباني، تصريحات بدأها بالحديث عن موقفه في ميلان: "أشعر بأهميتي في الفريق، أشعر بالراحة والسعادة".



وسئل عن إمكانية العودة للعب في الليجا، فأجاب: "اللعب في بلدك دائمًا ما يكون جميلًا، الآن أنا في بلد ثقافته تشبه كثيرًا الثقافة الإسبانية، وفي الوقت الحالي أشعر بسعادة كبيرة هناك".



وعن اهتمام ريال مدريد به، أكد: "عندما يكون أحد أفضل الأندية في العالم مهتمًا بلاعب فيجب أن يكون فخورًا لأن كل شيء معه يسير على ما يرام. الوصول لأحد أكبر الأندية دائمًا يكون أمرًا رائعًا".



كما تطرق للحديث عن رحيل لوبيتيجي عن ريال مدريد وقال: "إنه مدرب يفعل الكثير من الأشياء الجيدة، لكنه لم يكن كذلك في ريال مدريد. كل شيء يعتمد على النتائج ولم يحصل عليها وانتهى الأمر بإقالته".



وعن مدربه في ميلان، جينارو جاتوزو، قال: "إنه يشبه نفسه عندما كان يلعب، لديه طاقة كبيرة وهو شخص محبوب وودود للغاية، إنه رجل مثالي للمكان الذي نحن فيه".



وحول إمكانية المشاركة أساسيًا أمام كرواتيا، واصل: "نحن لا نعرف أي شيء حتى قبل المباراة. أنا سعيد لوجودي هنا وهو شرف بالنسبة لي ومكافأة لما أقوم به. إذا أراد إنريكي أن أشارك فهذا ما سيحدث".



وعن عودة جوردي ألبا للمنتخب مرة أخرى، علق: "المدرب يعلم جيدًا ما يجب القيام به، إنه يرى أنه من المنصف أن يتم دعوته لهاتين المباراتين، ونحن نعرف أنه أحد أفضل اللاعبين".



وأكد أن المباراة أمام كرواتيا لن تكون سهلة على الرغم من الفوز في المباراة الأولى بنتيجة كبيرة.



وقال: "النتيجة الماضية بيننا كانت مضللة، إنهم يملكون لاعبين جيدين يمكنهم أن يضعونا في مشكلة. لا يمكننا الاسترخاء".



وأشاد بمواطنه إيسكو لاعب ريال مدريد وقال: "أراه لاعبًا مثاليًا، إنه لاعب أحب مشاهدته وهو يلعب".



وعن ديفيد سيلفا المعتزل دوليًا، أكد: "كلما جئت للمنتخب الوطني أحب مشاهدته يلعب، إننا متشابهان، لدينا نفس الأشياء، أود تحيته في موطنه بلاس بالماس".