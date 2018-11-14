ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

باريس سان جيرمان مهدد بالخروج من دوري الابطال بسبب نيمار

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:08 م
نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا
حسن العمدة
بات باريس سان جيرمان في خطر حقيقي بعدما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إعادة فتح ملف خرق قواعد اللعب المالي النظيف، على خلفية التسريبات التي نشرتها صحيفة دير شبيجل الألمانية على مدار الأيام الماضية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلا عن صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن اليويفا سيعيد فتح بعض الملفات المتعلقة بالتحويلات المالية وعقود الرعاية بشأن تعاقد النادي الباريسي مع البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي.

وأفادت التقارير بأن الاتحاد الأوروبي سيدقق بالأخص في التعاملات التي تمت في صفقة نيمار، لا سيما بعد نشر تسريبات جديدة.

وأشارت إلى أن عقد الرعاية بين باريس سان جيرمان وهيئة السياحة بقطر، بالإضافة إلى حسابات النادي بموسم 2016-2017، يفيدان بأن الخسائر وصلت إلى 84 مليون يورو، أي أكثر من الحد الأدنى الذي وضعه اليويفا الذي يقدر بـ 30 مليون يورو.

وأضافت التقارير أنه بناء على تلك المعلومات قد يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى استبعاد باريس سان جيرمان من اللعب في المسابقات الأوروبية، بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف، وهو نفس السبب الذي تمت معاقبته عليه في عام 2014.

وباتت إدارة باريس سان جيرمان ملزمة بتحقيق عوائد تصل إلى 150 مليون يورو لتقوم بموازنة حساباتها، وذلك بعد ضم نيمار بـ 222 مليون يورو، ومبابي بـ 180 مليون يورو، فضلا عن الراتب السنوي الضخم لكليهما.
loading...

ترشيحاتنا

انتقال صانع ألعاب وادى دجلة إلى الأهلى فى الصيف بعد موافقة الادارة الفنية

اعتراف إسرائيلى بتفوق حماس على تل أبيب وفشل جيش الاحتلال

طارق يحيي مديرا فنيا لسموحة خلفا لـ علي ماهر

كشف العذرية يثير الجدل فى محكمة الجنايات بشأن واقعة طالب الرحاب.. ومحامى المتهم: حبيبة هى خيط البراءة ونعتمد على الكشف الطبي.. صور

إحالة المتهمين باغتصاب طفل البامبرز وإلقائه من الدور الرابع للمفتي

الزمالك يوجه رسالة نارية لـ كهربا: لو عندك عرض من الأهلى هاته

سقوط المتهم بحرق والده وآخر فى الفيوم

بعد 1959 يوما على إصابته.. العقيد ساطع النعماني ينضم لكتيبة الأبطال

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة حول عقود كهربا مع الزمالك

إصابة فتاة بعاهة مستديمة في وجهها حفاظا على كرامتها من مضايقات الشباب

أمريكا تخصص 5 ملايين دولار على رأس نجل نصر الله والعاروري.. صور

مهاجم الترجى التونسي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 إطلالات لنجمات لبنان تثير الجدل على السوشيال ميديا.. صور

قالوا ايه علينا دولا.. السيرة الذاتية لـ قاهر الإرهاب ساطع النعماني.. صور

العقيد ساطع النعماني أصيب بوعكة صحية وتوفى عقب نقله للمستشفى.. صور

بعد 1959 يوما على إصابته.. العقيد ساطع النعماني ينضم لكتيبة الأبطال

ليدي جاجا تقدم وجبات البيتزا للمتضررين من حرائق كاليفورنيا.. صور

فيديو

طريقة اختبار العسل من غير ترموميتر مع الشيف هالة فهمي .. فيديو
تعرف على الأطعمة المسببة لارتفاع ضغط الدم والوقاية منه.. فيديو
طريقة عمل قشدة حلاوة المولد مع الشيف هالة فهمي.. فيديو
مدبولي: استراتيجية التنمية المستدامة 2030 تراعي مبدأ تكافؤ الفرص.. فيديو
رئيس الوزراء: تغيرات الطبيعة تتطلب منهجية جديدة لمواجهة أخطارها .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟