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فن

ليلى علوى توجه رسالة مؤثرة الى لبلبة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:15 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنانة ليلى علوى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تهنئ فيه الفنانة لبلبة بمناسبة عيد ميلادها ووجهت رسالة لها مؤثرة.

وكتبت ليلى علوى قائلة : "كل سنة وانتي فراشة السينما ومصدر بهجة للجميع".

وكان أخر أعمال "علوي" فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن "وشاركها العمل عدد من الفنانين، وأبرزهم " منة شلبي، باسم سمرة، من إخراج وتأليف يسري نصرالله.
ليلى علوى توجه رسالة مؤثرة الى لبلبة
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