الفيدرالية البلجيكية تداهم منازل مسئولي الفرق الكبرى بسبب الفساد

أعلن مكتب النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية، أن السلطات أجرت 7 مداهمات تفتيشية، اليوم الأربعاء، لمنازل ومكاتب مسئولين بنادي موسكرون، وكذلك لاثنين من الاتحادات الرياضية.



وتم احتجاز ثلاثة أشخاص ضمن تحقيقات، بدأت في أبريل الماضي، بشأن ادعاءات تزوير وغسل أموال.



ومن المقرر صدور قرارات رسمية، بإلقاء القبض على بعض المشتبه بهم، بحلول يوم الجمعة.



ومن بين الادعاءات، محاولة نادي موسكرون إخفاء ملكيته بمساعدة وكيل لاعبين، وهو أمر غير قانوني في بلجيكا.



كما يواجه النادي ادعاءات حول تقديمه أوراقا مزيفة، أمام محكمة تحكيم رياضي بلجيكية، كانت تنظر قضية تراخيص تتعلق به.



وتجدر الإشارة إلى أن بلجيكا، شهدت سلسلة من الفضائح في كرة القدم، تتعلق بالعديد من القضايا، منها قضايا احتيال، وكذلك تلاعب بنتائج المباريات.



وفي أكتوبر الماضي، أجرت الشرطة البلجيكية 44 عملية مداهمة لأندية كرة قدم، ضمن تحقيقات واسعة بشأن تلاعب بنتائج المباريات، في أنحاء مختلفة من أوروبا.