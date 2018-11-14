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تعليم

محافظ أسيوط يعطل الدراسة في الفترة المسائية بسبب سقوط الأمطار

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:12 م
صدى البلد
إيهاب عمر
أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قرارا بتعطيل الدراسة في الفترة المسائية اليوم "الأربعاء" بجميع المدارس للطلاب والمعلمين وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار ببعض قرى ومراكز المحافظة حفاظًا على سلامة الطلاب والمعلمين.

وأعلن المحافظ رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعدادات إلى القصوى بسبب سقوط الأمطار على معظم أنحاء المحافظة، موجها تعليماته لجميع الجهات المختصة بالاستعداد لمجابهة أي أزمات محتملة.

وكلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع الاستعداد طبقًا للخطط الموضوعة لمواجهة الكوارث ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة.

وأكد محافظ أسيوط أن غرفة عمليات الأزمات والكوارث منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز لمتابعة ومواجهة أي أثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية أو سقوط أمطار غزيرة.

وكلف المحافظ رؤساء المدن والمراكز برفع درجة الاستعداد بمراكزهم ومراجعة المهمات الخاصة بالإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث وتجهيزها لمواجهة أي مواقف طارئة وتأمين جميع أعمدة الكهرباء وعدم وجود اسلاك عارية.

وجرى تكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.

وشهدت محافظة أسيوط اليوم الأربعاء حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس متمثلة في غيوم وانخفاض في درجة الحرارة وسقوط أمطار متوسطة الشدة على بعض مراكز وقرى المحافظة.
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