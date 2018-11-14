مدافع تونس: جاهزون للفوز على مصر لصدارة المجموعة

أكد صيام بن يوسف، مدافع المنتخب التونسي، أهمية الفوز على مصر فى المباراة المقبلة بينهما المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل بملعب برج العرب فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية 2019.





وأوضح مدافع تونس، أن كل اللاعبين جاهزون من أجل الفوز على الفراعنة وتأكيد صدارة المجموعة، مشيرا إلى ثقته الكاملة فى تحقيق الفوز والسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة.





ويحتل منتخب تونس صدارة المجموعة بـ12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مصر، علمًا بأن المنتخبين حجزا مقعديهما في البطولة التي تقام الصيف المقبل بالكاميرون.



