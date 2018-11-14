ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

وكيل الأزهر: حماية الإنسان واجب ديني وفتوى تحريم تطعيم الأطفال كذب على الدين

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:12 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الشيخ صالح عباس، القائم بعمل وكيل الأزهر، في المشاركة في اجتماع الفريق التشاوري الإسلامي العالمي لاستئصال شلل الأطفال لمناقشة الوضع العالمي لشلل الأطفال وخاصة في البلدان التي لا يزال هذا المرض يهددها ويصيب أطفالها المسلمين بالإعاقة وذلك بمقر منظمة التعاون الإسلامي في المملكة العربية السعودية.

نقل الشيخ صالح عباس، خلال كلمته، للحضور تحيَّةً خاصَّةً من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتمنياتِه الصادقة للفريق بعقد بلقاءٍ مثمرٍ يسهم في المضيّ قدما نحو حفظِ ثروةِ المستقبل.. وحمايةِ فلذاتِ أكبادنا.. بما لا يجعلُهم فريسةً سهلةً لمرضٍ لعينٍ يفتكُ بهم، ويهدِّدُ حياتهم ..

وأضاف في كلمته أنه غني عن البيان أن حماية الإنسان دينا ونفسا وعقلا وعرضا ومالا من أوجب الواجبات في شرعنا الحنيف، وحول هذه الكليات الخمسة تدور مباني الشريعة ومعانيها؛ لذا لا أراني أضيف جديدا في الموضوع قيد النقاش.. غير أني حريص على تأكيد موقف الأزهر الراسخ من مشروعية التطعيم ضد مرض شلل الأطفال خاصة في ظل الفتاوى الشاذة والآراء المنحرفة التي تحرم ذلك الإجراء الوقائي بذرائع لا يمكن أن توصف إلا بأنها كذب على الدين وبعد عن الحقيقة والواقع، وتجاهل واضح للنتائج المتحققة على الأرض.

وتابع: أنه تشير التقديرات إلى انخفاض حالات الإصابة بمرض شلل الأطفال بمعدل 99% منذ عام 1989 وحتى 2017م، وما كان هذا الانخفاض إلا بما يبذل من جهود على الصعيد العالمي من أجل استئصال هذا المرض اللعين ، ومع هذا التقدم الذي أحرز لحماية الإنسانية لا نملك إلا أن نقدر هذا الجهد، ونتقدم بالشكر والعرفان لمنظمة الصحة العالمية ولكل العلماء والخبراء والأطباء الذين ساهموا في إحراز هذا النجاح الباهر .. شكرا لكم فقد تعلمنا على مأدبة الإسلام أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله.

وأكد في كلمته أن الأزهر الشريف ممثلا في إمامه الأكبر وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، يستنكرون هذه الفتاوى التي تحرم التطعيم بزعم أنها تتعارض مع قدر الله، ويناشدون جميع الآباء والأمهات ألا يعرضوا أبنائهم لخطر الإصابة بهذا المرض الخبيث، حيث تؤكد شريعتنا الإسلامية وجوب فعل كل ما يحمي الإنسان من الأمراض ويوفر لهم الحماية الصحية والبدنية والنفسية، وأرشدت إلى طرق الوقاية.

وأوضح أنه إذا كان حفظ النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية الخمس، فإن من التدابير المحققة لحفظ النفس البشرية منع الاعتداء عليها بما يتلفها، ووجوب الوقاية بالابتعاد عما يضرها والتداوي إن حل الداء بها، ولا ميزان لقول من يمنع التحصين عن بناة الغد ضد هذا الخطر الذي يتهددهم محتجا بالقدر، فالإيمان بالقدر لا يتناقض مع الأخذ بالأسباب.

واستدل بما وردي في المسند والسنن عن أبي جذامة قال: «قلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله».
loading...

ترشيحاتنا

الإسماعيلي يقطع الطريق على الأهلي ويرفض رحيل هذا اللاعب

3 إطلالات لنجمات لبنان تثير الجدل على السوشيال ميديا.. صور

هاتوا الدفاتر تنقرا.. صفاء الهاشمي تعيد إثارة الفتن.. والجاليات المصرية بالخارج تلقنها درسا في العلاقات الدبلوماسية

مفاجأة مدوية.. الدوري المصري مهدد بالإلغاء لهذا السبب

السيسي يوجه الحكومة باستمرار الجهود لإنشاء صندوق مصر السيادي

شاهد.. دفاتر رامي رضوان ردًا على النائبة الكويتية

موقع إسرائيلى: مصر سبب وقف إطلاق النار مع غزة

تخلصت منه خوفا من الفضيحة فنجاه القدر.. حكاية رضيع انكتبله عمر جديد

اعتراف إسرائيلى بتفوق حماس على تل أبيب وفشل جيش الاحتلال

الجيش الإسرائيلى يكشف ثغرة خطيرة تسببت فى تفجير حافلة الجنود..فيديو وصور

بنك ناصر:200 وظيفة شاغرة لخريجي التجارة والحقوق.. فيديو

شاهد .. اول ظهور لـ محمد صلاح مع منتخب مصر استعدادا لمواجهة تونس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 إطلالات لنجمات لبنان تثير الجدل على السوشيال ميديا.. صور

قالوا ايه علينا دولا.. السيرة الذاتية لـ قاهر الإرهاب ساطع النعماني.. صور

العقيد ساطع النعماني أصيب بوعكة صحية وتوفى عقب نقله للمستشفى.. صور

بعد 1959 يوما على إصابته.. العقيد ساطع النعماني ينضم لكتيبة الأبطال

ليدي جاجا تقدم وجبات البيتزا للمتضررين من حرائق كاليفورنيا.. صور

فيديو

طريقة اختبار العسل من غير ترموميتر مع الشيف هالة فهمي .. فيديو
تعرف على الأطعمة المسببة لارتفاع ضغط الدم والوقاية منه.. فيديو
طريقة عمل قشدة حلاوة المولد مع الشيف هالة فهمي.. فيديو
مدبولي: استراتيجية التنمية المستدامة 2030 تراعي مبدأ تكافؤ الفرص.. فيديو
رئيس الوزراء: تغيرات الطبيعة تتطلب منهجية جديدة لمواجهة أخطارها .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟