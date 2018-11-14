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شاهد.. رد المواطنين عن ما حققوه خلال 2018

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 07:04 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
عرضت الإعلامية دينا رامز تقريرا مصورا من الشارع المصري لاستطلاع آراء المواطنين بشأن " إيه قدرت تحققه السنادي" خلال تقديمها برنامج "ست الستات" المذاع علي فضائية صدي البلد.

وأوضح أحد المواطنين، أنه لم يحقق أيا من أمنياته وطموحه خلال عمره الذي تخطى الــ 24 عاما.

وأشارت إحدى الفتيات، إلي أنها تم خطبتها خلال عام 2018، رغم عدم قدرة اهلها المادية على تكلفة الزواج مع خطيبها.

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