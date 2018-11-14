شاهد.. رد المواطنين عن ما حققوه خلال 2018

عرضت الإعلامية دينا رامز تقريرا مصورا من الشارع المصري لاستطلاع آراء المواطنين بشأن " إيه قدرت تحققه السنادي" خلال تقديمها برنامج "ست الستات" المذاع علي فضائية صدي البلد.



وأوضح أحد المواطنين، أنه لم يحقق أيا من أمنياته وطموحه خلال عمره الذي تخطى الــ 24 عاما.



وأشارت إحدى الفتيات، إلي أنها تم خطبتها خلال عام 2018، رغم عدم قدرة اهلها المادية على تكلفة الزواج مع خطيبها.



