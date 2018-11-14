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اقتصاد

رئيس القابضة للصناعات المعدنية يتفقد أعمال شركة ميتالكو بمدينة الجلود

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:15 م
صدى البلد
علياء فوزى
قام الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بتفقد أعمال شركة ميتالكو التابعة للقابضة بمدينة الجلود بالروبيكى والتأكيد على إدارة الشركة والعاملين ومقاولي الباطن بالموقع على أهمية سرعة إتمام الهناجر المتبقية في توسعات المرحلة الأولى قبل الموعد المحدد بعد مده عن الموعد الأصلي.

كان الدكتور وائل يوسف رئيس مجلس إدارة شركة ميتالكو وعدد من قيادات الشركة القابضة وأعضاء مجلس إدارة ميتالكو برفقة الدكتور نافع أثناء الزيارة.

واستقبلهم المهندس إمام السعيد رئيس جهاز المدينة وعدد من قيادات الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية والذين قدّموا عرضًا وافيًا عن المشروع بمراحله الثلاث وأكدوا على تقديرهم لدعم الشركة القابضة للمشروع واحترامهم لتاريخ شركة ميتالكو. 

من جانبه أكد الدكتور مدحت نافع على أن الشركة القابضة المعدنية تقدم الدعم المالي والفنى واللوچيستي لمشروع الروبيكي مباشرة وتضعه تكليفًا أساسيًا وأولوية أولى ضمن التزامات شركة ميتالكو وأنه يتابع شخصيًا تنفيذ المشروع بصفة شبه يومية.

ووجّه بالتحقيق الفورى مع المقصّرين وتغيير مدير المشروع والعمل على ثلاث ورديات. 
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