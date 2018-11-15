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ديني

حكم صلاة المرأة بالمكياج

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:09 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا توضأت المرأة ثم وضعت المكياج على وجهها، فلا يضرها ذلك بشيء، ولا يؤثر على وضوئها ولا صلاتها، ما لم يكن نجسا؛ فإن طهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة. 

وأضاف الوردانى، فى إجابته عىل سؤال « ما حكم الصلاة بزينة الوجه للمرأة ؟»، أن المرأة إذا أردت أن تصلي "بالميكب" فالصلاة جائزة وصحيحة، وليس هناك شيء لأنها وضعته على وجهاها وليس فيه نوع من أنواع الخلل بأى شرط من شروط الصلاة فليس هناك خلل بستر العورة ولا يكون المكياج الذي على وجهاها بنجاسة.

وتابع: أنها لم تكشف أى عورة من عورتها، كذلك المكان الذى تصلى عليه لم يكن به اى نوع من أنواع النجاسة فشروط الصلاة متوافرة فى هذه الصلاة فليس هناك مانع من ذلك، فهناك أحد الصالحين قال لو كنت أرى أن المرأة تتبرج لأمرتها أن تفعل فى الصلاة قالوا لأن الله جميل يحب الجمال، فتكون مسألة الزينة فى الصلاة ليس بها شيء.
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