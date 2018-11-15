حكم صلاة المرأة بالمكياج

قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا توضأت المرأة ثم وضعت المكياج على وجهها، فلا يضرها ذلك بشيء، ولا يؤثر على وضوئها ولا صلاتها، ما لم يكن نجسا؛ فإن طهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة.





وأضاف الوردانى، فى إجابته عىل سؤال « ما حكم الصلاة بزينة الوجه للمرأة ؟»، أن المرأة إذا أردت أن تصلي "بالميكب" فالصلاة جائزة وصحيحة، وليس هناك شيء لأنها وضعته على وجهاها وليس فيه نوع من أنواع الخلل بأى شرط من شروط الصلاة فليس هناك خلل بستر العورة ولا يكون المكياج الذي على وجهاها بنجاسة.



